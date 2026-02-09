Cuitzeo, Mich.- Lunes 09 de febrero de 2026.- Una joven de aproximadamente 27 años de edad falleció tras caer de un caballo en la colonia Doctor Miguel Silva, ubicada en el municipio de Cuitzeo, informaron fuentes policiales y de rescate.

El accidente se registró ayer sábado sobre la calle Miguel Hidalgo. Trascendió que la fémina cabalgaba cuando, en determinado momento, el animal se desbocó y ella se precipitó violentamente al suelo.

La mujer sufrió lesiones graves y perdió la vida. Algunas personas reportaron el hecho y solicitaron ayuda, por lo que acudieron paramédicos, quienes confirmaron el deceso.

Unos patrulleros acordonaron el área y solicitaron la intervención de la Unidad de Atención Inmediata de la Fiscalía Regional, cuyos especialistas realizaron las diligencias respectivas y trasladaron el cuerpo a la morgue.