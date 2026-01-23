Morelia, Michoacán, 23 de enero de 2026.- En todo el territorio estatal se encuentran más de mil 780 máquinas pesadas trabajando todos los días en las más de 600 obras de infraestructura que Michoacán construye, así como mil 150 vehículos utilitarios, indicó el titular de la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas (SCOP), Rogelio Zarazúa Sánchez.

El titular de la SCOP detalló que la obra pública genera actualmente cerca de 21 mil 429 empleos directos e indirectos, consolidando al sector de la construcción como uno de los pilares más importantes para la generación de desarrollo económico en la entidad.

Zarazúa Sánchez precisó que, del total de empleos, 16 mil 475 corresponden a obreros, albañiles, carpinteros, electricistas, plomeros y soldadores, mientras que más de 4 mil 450 son operadores de maquinaria especializada.

Puntualizó que estos resultados derivan de la intensa actividad en infraestructura pública, donde destaca la intervención en más de 3 mil kilómetros de la red carretera, de los cuales mil 800 mediante rehabilitación y mil 200 bajo esquemas de conservación rutinaria.

A ello se suman las más de 600 obras sociales y de equipamiento urbano entregadas en 2025, junto a proyectos estratégicos como el segundo anillo periférico de Morelia, las autopistas Siglo XXI y Maravatío-Zitácuaro, los distribuidores viales y los teleféricos de Uruapan y Morelia.