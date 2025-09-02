Morelia, Mich.- 02 de septiembre de 2025.- La construcción del Distribuidor Vial Eréndira, una de las obras más importantes de infraestructura vial en la capital michoacana, registra un avance cercano al 50 por ciento, informó el secretario de Comunicaciones y Obras Públicas, Rogelio Zarazúa Sánchez, quien destacó que el proyecto es ejecutado por el Gobierno de Michoacán con una inversión de 440 millones de pesos.

El distribuidor, ubicado en la zona del Mercado de Abastos, contempla 10 carriles de circulación, de los cuales seis serán elevados y cuatro a nivel, lo que permitirá agilizar el tránsito de más de 80 mil vehículos diarios.

Zarazúa explicó que la superestructura está conformada por trabes metálicas de 50 metros de longitud, con un peso total de mil 600 toneladas de acero estructural, equivalente al de ocho locomotoras. Además, la obra incorpora neoprenos antisísmicos certificados, para reforzar la seguridad ante movimientos telúricos.

La intervención también contempla la habilitación de más de 6 mil 700 metros cuadrados de espacio público bajo el puente, el doble de lo que ofrece actualmente el Paso Catrinas. Este espacio contará con plazoletas, juegos infantiles, ciclovía, skatepark, gimnasio al aire libre, alumbrado público y cruces seguros para peatones.

En la construcción participan alrededor de 150 trabajadores, y los materiales pasan por estrictos controles de calidad, como pruebas de ultrasonido y líquidos penetrantes en las soldaduras.

El funcionario adelantó que en septiembre se prevé la apertura del primer cuerpo elevado para liberar la circulación y, hacia el cierre de 2025, concluir ambos cuerpos superiores e iniciar con los laterales y el desarrollo del espacio público.

