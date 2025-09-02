Apatzingán, Mich.- 2 de septiembre de 2025.- Durante un operativo conjunto realizado en la localidad de Pino Nuevo en Apatzingán, autoridades de los tres niveles de gobierno aseguraron a un hombre en posesión de cartuchos útiles, cargadores, un chaleco táctico y tres vehículos, de los cuales dos cuentan con reporte de robo.

El despliegue se llevó a cabo como parte del Operativo “Apatzingán”, en el que participaron los elementos de la Guardia Civil, Ejército Mexicano y la Fiscalía General del Estado.

En la acción fue detenido un individuo identificado como José S., de 30 años de edad, originario de Zacapu, Michoacán, quien tenía en su poder 107 cartuchos útiles calibre .223 milímetros, cuatro cargadores y un chaleco porta placas.

Asimismo, fueron localizados dos vehículos con reporte de robo: una camioneta Mitsubishi L200, modelo 2020, y una Ford Ranger, modelo 2021, ambas de color blanco. También se aseguró una motocicleta Italika DM200, modelo 2023, que por el momento no presenta reporte de robo.

El detenido, junto con el armamento, equipo táctico y las unidades, fue puesto a disposición de las autoridades competentes para continuar con las investigaciones correspondientes.