Morelia, Michoacán, 18 de enero del 2026.- Un total de 194 mil 479 estudiantes de bachilleratos y universidades públicas de Michoacán serán beneficiados con las Becas para el Bienestar, informó la directora general del Instituto de Educación Media Superior y Superior del Estado (Iemsysem), Mariana Sosa Olmeda.

La funcionaria estatal celebró que Michoacán se convierta en la primera entidad del país en contar con cobertura universal de becas a lo largo de toda la trayectoria académica de las y los estudiantes, al destacar que en los niveles de educación media superior y superior se cuenta con programas como la Beca Universal Benito Juárez, Jóvenes Escribiendo el Futuro y la Beca de Transporte Gertrudis Bocanegra.

Sosa Olmeda detalló que, tan solo en el nivel medio superior, 133 mil 368 estudiantes serán beneficiados con la Beca Benito Juárez, mientras que en educación superior 17 mil 035 jóvenes recibirán el apoyo de Jóvenes Escribiendo el Futuro, lo que contribuye a fortalecer la permanencia escolar y reducir la deserción.

Asimismo, destacó que en el caso de la Beca de Transporte Gertrudis Bocanegra, 44 mil 076 estudiantes universitarios recibirán sus tarjetas del Banco del Bienestar a partir del próximo 3 de febrero, para posteriormente recibir el primer apoyo económico por 1 mil 900 pesos, destinado a facilitar su traslado a los centros educativos.

Finalmente, subrayó que estas acciones forman parte de una política educativa impulsada por el Gobierno de México y respaldada por el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla, orientada a garantizar el derecho a la educación y la permanencia de las y los estudiantes en las aulas durante todo su proceso académico.