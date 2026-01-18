Morelia, Michoacán; 17 de enero de 2026.- El Gobierno de Morelia, a través del Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte (Imcufide) invita a participar en el próximo Acuatlón Nacional 2026, el cual se realizará el domingo 25 de enero en las instalaciones de la Unidad Deportiva Morelos Indeco.

Bajo el lema “Corre, Nada, Corre”, este evento busca fomentar la actividad física y la sana competencia entre los ciudadanos, consolidando a nuestra ciudad como un referente en la organización de eventos multideportivos de alta calidad, bajo la administración del presidente municipal de Morelia, Alfonso Martínez Alcázar.

Ambas fases de la competencia de nado y de atletismo se desarrollarán dentro de la Unidad Deportiva Morelos Indeco, bajo las categorías Varonil y Femenil, con lo que se espera sea una auténtica fiesta deportiva.

“Eventos como el Acuatlón Nacional 2026 son fundamentales para fortalecer el tejido social y promover hábitos de vida saludables. Invitamos a la comunidad deportiva a aceptar este reto y disfrutar de una jornada de gran nivel en nuestras instalaciones de Indeco”, manifestó el director general del Imcufide, Pablo César Sánchez Silva.

Las inscripciones tienen un costo de $650 pesos y se cerrarán el próximo 20 de enero. Las y los interesados pueden registrarse de forma presencial, de 08:30 a 20:00 horas, en el Complejo Acuático de Medallistas Paralímpicos (Playa Azul 80, Indexo Expropiación Petrolera) y en la Unidad Deportiva Bicentenario (Av. Torreon Nuevo S/N, Barrio Alto). Asimismo, la inscripción se puede realizar de forma digital, escaneando el código QR disponible en la convocatoria oficial. Para mayores informes, se puede llamar al teléfono 443 801 1810.

De esta forma, el Gobierno de Morelia impulsa el talento local y se consolida como sede de eventos de alto nivel, que posicionan a la ciudad como el mejor lugar para el deporte y la cultura.