Morelia, Michoacán, 10 de noviembre de 2025.- Pátzcuaro está listo para la edición 2025 del Festival del Café, Chocolate y Vino que se desarrollará este fin de semana en un ambiente plenamente familiar, informó la Secretaría de Turismo de Michoacán (Sectur), dependencia dirigida por Roberto Monroy García.

Este sábado 15 y domingo 16 de noviembre el Pueblo Mágico contará con la presencia de más de 100 expositores que se instalarán en la plaza Don Vasco de Quiroga, quienes compartirán sus productos de manera directa en beneficio de la ciudadanía y del desarrollo económico y turístico, señaló Raúl Ceniceros, director general del evento.

Por su parte, Julio Arreola Vázquez, presidente municipal de Pátzcuaro, explicó que en esta ocasión se espera la afluencia de aproximadamente 30 mil personas, que dejen una derrama estimada de más de 10 millones de pesos por los dos días. “Las condiciones están puestas para que sea una gran sexta edición del festival, que transcurrirá en calma y tranquilidad y que disfrutarán todos”, apuntó.

Organizadores destacaron que una de las actividades más esperadas dentro de la programación del festival es la tradicional cena en el lago “Entre vinos y leyendas”, la cual se realizará dentro de las lanchas acondicionadas como restaurantes, mientras las y los asistentes escuchan leyendas de la zona lacustre y se maravillan con el hermoso paisaje del lago de Pátzcuaro.

En lo que se refiere al concierto de Kika Edgar, este se desarrollará en el Centro Cultural Antiguo Colegio Jesuita el domingo 16 de noviembre a partir de las 19:00 horas, será un recital íntimo en el que predominará el sentimiento y grandes éxitos de una de las mejores voces de México.

De igual forma, se realizarán diversas experiencias con marcas como Café la Lucha y Rompope Carmelita, así como las BiCitas Históricas, que ofrecen guías de recorridos en bicicleta por la ciudad. Todos los detalles, así como el costo de los accesos se pueden consultar en el sitio web https://festivaldelcafechocolateyvino.com