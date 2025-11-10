Morelia, Michoacán, 10 de noviembre del 2025. – El dirigente estatal del PRD Michoacán, Octavio Ocampo, afirmó que el Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, anunciado este domingo por el Gobierno Federal, debe colocar en el centro de cualquier estrategia a las víctimas y a las personas afectadas por la violencia y la inseguridad que enfrenta el estado.

Desde la sede del PRD Michoacán, Ocampo recordó que en reiteradas ocasiones el partido ha solicitado un plan integral de atención para el estado. En ese sentido, dio la bienvenida al Plan Michoacán, pero subrayó la necesidad de que cuente con mecanismos de seguimiento, evaluación y transparencia que garanticen su cumplimiento, así como la inclusión de todos los municipios.

“Planteamos que el Plan Michoacán debe poner al centro a las víctimas. Ellas deben ser la prioridad del gobierno federal y del gobierno estatal: las víctimas, los productores que sufren el acoso del crimen organizado mediante el cobro de cuotas, la extorsión y la presión que busca arrebatarles el fruto de su trabajo”, expresó el dirigente.

Ocampo destacó que, si bien la propuesta de la presidenta Claudia Sheinbaum está orientada a atender las causas de la violencia y fortalecer la presencia de las fuerzas de seguridad, el enfoque debe ser siempre humanista, colocando en primer lugar los derechos y la dignidad de las personas. Además, señaló que la atención a las causas de la inseguridad debe incluir políticas públicas sólidas en educación, salud, empleo, cultura y oportunidades para las y los jóvenes michoacanos.

El líder perredista recalcó que el PRD Michoacán recibe con apertura el Plan por la Paz y la Justicia, pero confió en que no se quede solo en el anuncio, sino que se traduzca en resultados reales para todas y todos los municipios del estado. “Reconocemos la gravedad de la situación en materia de seguridad, y reiteramos nuestro compromiso con la paz como condición indispensable para el bienestar de las y los michoacanos”, puntualizó.