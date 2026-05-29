Aquila, Mich.- 29 de mayo de 2026.- La mañana de este viernes, continúa un bloqueo en la carretera costera, con quema de vehículos por parte de pobladores de la comunidad indígena de Pomaro, en exigencia de justicia, tras el homicidio de dos representantes comunales y un maestro.

A temprana hora los manifestantes incendiaron un autobús de la línea Parhíkuni sobre la carretera Lázaro Cárdenas – Colima, a la altura del kilómetro 150, en las cercanías del Cuartel de La Marina, lo que se suma a otras unidades motrices que fueron quemadas durante la noche sobre la misma vialidad.

Lo anterior como protesta por el cobarde asesinato de Jerónimo García, asesor jurídico de la comunidad de Pomaro, Lucas Flores, tesorero comunal y de un maestro, mismos que fueron acribillados por criminales cuando viajaban a bordo de una camioneta entre las poblaciones de Colola y Maruata.

De acuerdo con pobladores la agresión también dejó una persona lesionada de gravedad.

Hasta el momento no se tiene reportes de detenidos relacionados con el múltiple crimen, mientras que las autoridades estatales y federales continúan con acciones preventivas en la región coadyuvando con la Fiscalía General del Estado para esclarecer los hechos.

AGENCIA RED 113