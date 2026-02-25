Morelia, Mich.- Martes 25 de febrero de 2026.- Un joven, por motivos hasta el momento desconocidos, decidió quitarse la vida tras ahorcarse al interior en su habitación, en un domicilio de la colonia Puerto de Buenavista, ubicada en Morelia.

Autoridades policiales informaron que el hecho ocurrió en un hogar de la calle Eucalipto. Familiares del muchacho realizaron el hallazgo y de inmediato avisaron al número de emergencias.

Posteriormente acudieron patrulleros y paramédicos, quienes confirmaron el deceso del masculino, mismo que tenía entre 19 y 22 años de edad.

Los uniformados solicitaron la intervención de la Fiscalía General del Estado (FGE), cuyos especialistas se encargaron de realizar las investigaciones correspondientes.