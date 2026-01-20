Aquila, Mich.- 20 de enero de 2026.- Personal de la Secretaria de Marina Armada de México (Semar), aseguró un vehículo con blindaje artesanal, de los conocidos como tipo “monstruo”, así como un automóvil compacto, radios de comunicación y droga, en este municipio de Aquila.

De acuerdo con la información oficial, durante un operativo realizado en una brecha de la comunidad de El Atracón, cuanto los elementos navales detectaron dos vehículos aparentemente abandonados.

Al aproximarse, los marinos confirmaron que uno de los automotores correspondía a un vehículo tipo “monstruo” con blindaje hechizo, además de un automóvil compacto, dentro de esta última unidad se localizaron dos radios de comunicación y una bolsa con metanfetamina.

Por lo que la droga y vehículos fueron asegurados y puestos a disposición de las autoridades competentes, para que se continúen con las correspondientes averiguaciones.