Morelia, Michoacán, 2 de junio de 2026.- Con la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo, se garantiza la continuidad de la Cuarta Transformación de la Vida Pública del país y de Michoacán, un proyecto que ha respaldado de manera incondicional a la entidad, afirmó el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla, tras destacar avances en empleo, educación, vivienda y salud.

#Video | “Son tiempos de definiciones, de defender la soberanía nacional", externa Claudia Sheinbaum desde Michoacán, en el Día de la Marina Nacional.@Claudiashein @SEMAR_mx @GobiernoMX pic.twitter.com/0cJx165wAI — Víctor Americano Noticias (@americanovictor) June 2, 2026

El mandatario estatal señaló que, ante el informe de rendición de cuentas de la presidenta, hoy más que nunca quedó de manifiesto que México cuenta con un gobierno honesto, cercano y profundamente comprometido con el bienestar y la dignidad del pueblo, lo cual se ve reflejado de manera directa en el desarrollo de la entidad.

Ramírez Bedolla destacó que, a 20 meses del inicio de la gestión de Sheinbaum Pardo, Michoacán se ha consolidado como una de las cuatro entidades con mayor dinamismo laboral en todo el país. Detalló que, al corte del último reporte de febrero pasado, el estado alcanzó una cifra histórica de 501 mil 402 trabajadores asegurados ante el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

Asimismo, el gobernador resaltó la política de justicia social impulsada por los gobiernos de la Cuarta Transformación, logrando que el salario mínimo mensual pasara de 2 mil 650 pesos en 2018, a más de 9 mil 500 pesos en este 2026.

“A Michoacán le ha ido muy bien con el respaldo de nuestra mandataria federal. La transformación no es un discurso, es una realidad que se vive en los bolsillos de las familias y en el dinamismo de nuestra economía”, afirmó el mandatario.

Explicó que el avance en Michoacán es integral y palpable a través de la consolidación de los Programas de Bienestar, así como en la edificación de nuevas escuelas, caminos y obra pública estratégica.

En los rubros más sensibles para la población, el gobernador puntualizó que se ha fortalecido el sistema educativo mediante el otorgamiento de becas en todos los niveles escolares. En materia de salud, se avanza firmemente con la construcción y proyección de nuevos hospitales que garantizarán una atención médica digna y de calidad.

Además, resaltó que gracias a la coordinación con la Federación, el estado cuenta con el respaldo para la construcción y mejoramiento de 82 mil acciones de vivienda a través del Programa de Vivienda para el Bienestar.