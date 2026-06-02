Morelia, Michoacán, 2 de junio de 2026.- Con el objetivo de cuidar la economía familiar y permitir que los hogares destinen sus ingresos a otras necesidades esenciales, la Secretaría de Desarrollo Económico (Sedeco) implementa la Estrategia de Precios Accesibles. A través de esta iniciativa, la dependencia da seguimiento semanal a los costos de los 25 productos de la canasta básica en distintos puntos de venta del estado.

En rueda de prensa encabezada por el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla, el titular de la dependencia, Claudio Méndez Fernández, destacó que este esfuerzo estatal se alinea con el acuerdo nacional impulsado por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo para mantener el precio de la canasta básica por debajo de los 910 pesos en establecimientos participantes.

Como parte de esta estrategia, la cadena Walmart acordó ofrecer la canasta básica en 910 pesos en nueve de sus tiendas, mientras que Bodega Aurrera mantendrá ese mismo costo en 23 establecimientos distribuidos en 26 municipios de Michoacán. A este esfuerzo se suma la empresa michoacana Grupo Merza, originaria de Zamora, que comercializa los productos en 969 pesos y aplica promociones de fin de semana para acercarse a la meta nacional.

El monitoreo también identificó opciones competitivas en comercios locales. En el tianguis de la Feria de Morelia se registró un precio de 976 pesos, mientras que el establecimiento La Violeta reportó la canasta básica en 886 pesos; aunque este último punto de venta no incluye actualmente carne de res, asumió el compromiso de incorporar posteriormente los 25 productos esenciales del monitoreo estatal.

En productos específicos, los mejores precios para el paquete de 18 piezas de huevo se localizaron en los mercados municipales de Uruapan (24 pesos), Lázaro Cárdenas (28.50 pesos) y Morelia (20 pesos). A su vez, el kilogramo de limón michoacano se encontró más económico en el tianguis de la Feria (10 pesos) y en los mercados municipales de Uruapan (18 pesos) y Lázaro Cárdenas (25 pesos).