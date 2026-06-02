Morelia, Michoacán, a 2 de junio de 2026.- El Fiscal General del Estado de Michoacán, Carlos Torres Piña, informó este martes avances relacionados con las investigaciones que realiza la institución con motivo del secuestro y homicidio de la adolescente V.G.C., de 15 años de edad, ocurrido en Morelia.

Durante una rueda de prensa encabezada por el titular de la Fiscalía General del Estado (FGE), se dio a conocer que las investigaciones permitieron establecer que el caso fue tratado como un secuestro, luego de que familiares de la víctima recibieran mensajes en los que se exigían 300 mil pesos a cambio de su presunta liberación.

El Fiscal General expuso que la adolescente fue vista por última vez el pasado 25 de mayo en la colonia 3 de Agosto, en Morelia, y que, tras la denuncia presentada por sus familiares ante la Fiscalía Especializada en Desaparición Forzada y Desaparición Cometida por Particulares, se activaron de manera inmediata los protocolos de búsqueda, inteligencia e investigación.

Como parte de los actos de investigación, se realizó análisis de videovigilancia, labores de inteligencia técnica y seguimiento telefónico, logrando establecer movimientos de la línea telefónica de la víctima fuera de Morelia, con registros en Villa Madero y posteriormente en Tacámbaro.

Carlos Torres destacó que, derivado del trabajo coordinado entre la FGE, la Secretaría de la Defensa Nacional (DEFENSA), Guardia Nacional, Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Guardia Civil y corporaciones de investigación, el pasado 28 de mayo fue detenido en Tacámbaro Alexander “N”, por su probable participación en los hechos.

Asimismo, informó que durante la detención fue asegurado un teléfono celular propiedad de la víctima, mientras que el pasado 30 de mayo se ejecutó una orden de cateo en la localidad de Caracha, municipio de Tacámbaro, donde fueron localizados diversos indicios relacionados con las investigaciones.

Entre los objetos asegurados se encuentran una motocicleta, una mochila, un abanico, una caja de teléfono celular y un par de sandalias, mismos que continúan siendo analizados por especialistas de la institución.

El Fiscal General subrayó que las investigaciones continúan en curso con el objetivo de esclarecer totalmente los hechos y determinar la posible participación de más personas en este caso.

Finalmente, Torres Piña reiteró el compromiso de la Fiscalía General del Estado de continuar actuando con firmeza, coordinación interinstitucional y cero impunidad para garantizar justicia a las víctimas y sus familias.