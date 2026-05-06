Tzintzuntzán, Michoacán, 6 de mayo de 2026.- Con motivo del Día de la Niñez, el dirigente estatal del PRD Michoacán, Octavio Ocampo, y el jefe de Tenencia de Ihuatzio, Lupillo Ramírez, encabezaron una convivencia con cientos de niñas y niños en el municipio de Tzintzuntzán.

Durante el evento, Ocampo destacó la gestión de Ramírez, a quien reconoció por su labor altruista y su cercanía con la ciudadanía de la región lacustre. Ante madres y padres de familia, el dirigente perredista subrayó la importancia de generar espacios de recreación para la infancia.

“Lo mejor de todo fue ver esas sonrisas que nos llenan de energía. Gracias a las familias de Ihuatzio por permitirnos compartir este momento tan especial”, expresó Ocampo.

Por su parte, Lupillo Ramírez agradeció el respaldo de la dirigencia estatal y refrendó su compromiso con la tenencia. “Trabajamos todos los días por nuestra gente. Ver felices a las niñas y niños de Ihuatzio es el mejor pago. Seguiremos impulsando actividades que fortalezcan a nuestras familias y preserven nuestras tradiciones”, declaró el jefe de Tenencia.

La jornada incluyó actividades lúdicas y recreativas que reunieron a familias de toda la comunidad.