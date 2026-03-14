RED 113 MICHOACÁN/Redacción

Apatzingán, Mich.- 13 de marzo de 2026.- Elementos de la Guardia Civil, Guardia

Nacional y de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) localizaron y desactivaron

tres artefactos explosivos de fabricación casera que se encontraban ocultos en una

brecha de la localidad de Vicente Guerrero, en el municipio de Apatzingán.

El hallazgo se registró la tarde de este viernes, luego de que autoridades recibieran un

reporte ciudadano que alertaba sobre la posible presencia de objetos sospechosos en la

zona.

Tras la denuncia, el personal policial y militar se trasladó al sitio, donde ubicaron los

artefactos semienterrados en una brecha de terracería. Ante el riesgo que representaban,

se solicitó la intervención de personal especializado del Ejército Mexicano.

Los especialistas realizaron las maniobras correspondientes para desactivar de manera

controlada los tres explosivos, evitando con ello cualquier riesgo para la población.

Posteriormente, las corporaciones de seguridad reforzaron los recorridos de vigilancia

en la zona como parte de las acciones preventivas.

Hasta el momento, las autoridades no reportan personas lesionadas ni víctimas

derivadas de este hecho.