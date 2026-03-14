RED 113 MICHOACÁN/Redacción
Apatzingán, Mich.- 13 de marzo de 2026.- Elementos de la Guardia Civil, Guardia
Nacional y de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) localizaron y desactivaron
tres artefactos explosivos de fabricación casera que se encontraban ocultos en una
brecha de la localidad de Vicente Guerrero, en el municipio de Apatzingán.
El hallazgo se registró la tarde de este viernes, luego de que autoridades recibieran un
reporte ciudadano que alertaba sobre la posible presencia de objetos sospechosos en la
zona.
Tras la denuncia, el personal policial y militar se trasladó al sitio, donde ubicaron los
artefactos semienterrados en una brecha de terracería. Ante el riesgo que representaban,
se solicitó la intervención de personal especializado del Ejército Mexicano.
Los especialistas realizaron las maniobras correspondientes para desactivar de manera
controlada los tres explosivos, evitando con ello cualquier riesgo para la población.
Posteriormente, las corporaciones de seguridad reforzaron los recorridos de vigilancia
en la zona como parte de las acciones preventivas.
Hasta el momento, las autoridades no reportan personas lesionadas ni víctimas
derivadas de este hecho.