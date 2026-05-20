Apatzingán, Michoacán.- 20 de mayo de 2026.- Un vehículo con múltiples impactos de proyectil de arma de fuego fue localizado la tarde de este martes en la colonia Emiliano Zapata de Apatzingán, de acuerdo con los datos brindados a este medio por fuentes policiales.

El suceso fue sobre la avenida Tierra y Libertad. Al arribar al sitio, elementos de seguridad ubicaron un automóvil Honda Civic VTEC, modelo 2018, color rojo, el cual presentaba diversos daños ocasionados por disparos de arma de fuego. En el lugar no fueron encontradas personas lesionadas.

Asimismo, en la escena fueron asegurados aproximadamente 30 casquillos percutidos de distintos calibres, entre ellos 7.62×39, .223 y 9 milímetros, por lo que el área fue acordonada para preservar los indicios balísticos.

En las acciones participaron elementos de la Guardia Civil, Fiscalía General del Estado, Secretaría de la Defensa Nacional y Guardia Nacional, mientras que personal ministerial realizó las diligencias correspondientes para el inicio de las investigaciones.



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