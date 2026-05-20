Morelia, Michoacán, a 20 de mayo de 2026.- El Consejo Universitario presidido por la rectora de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH), Yarabí Ávila González, aprobó ampliar el plazo del cierre de la Convocatoria de Nuevo Ingreso 2026, por lo que el último día para realizar el registro será el próximo 25 de junio.

Durante la sesión del máximo órgano de gobierno de la casa de estudios, la rectora destacó la disposición de sus integrantes para extender el registro para quienes todavía no han obtenido su ficha para alguno de los programas educativos que oferta la institución, tras subrayar la importancia de que cuenten con más tiempo para realizarlo y formen parte de la comunidad nicolaita. “Que tengan la oportunidad de transformar su vida personal y profesional a través de la Universidad Michoacana”, sostuvo.

Por su parte, la directora de Control Escolar, Marisela Morfín Amézquita, precisó que el periodo para tramitar la ficha se ampliará hasta el jueves 25 de junio, en tanto el periodo de exámenes se realizará del 30 de junio al 3 de julio por área de conocimiento, y la publicación de resultados será el 03 y 06 de julio, para dar inicio al Ciclo Escolar 2026-2027, el próximo 10 de agosto.