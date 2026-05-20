Morelia, Michoacán, 20 de mayo 2026.- El diputado por Movimiento Ciudadano, Toño Carreño Sosa, celebró las reformas a la Ley de Educación en el Estado, por ser en beneficio de la salud de las niñas y los niños de la entidad.

Se trata, dijo en tribuna, mucho más que una reforma legal, al representar una apuesta decidida por el bienestar integral de nuestras niñas, niños y adolescentes; una visión moderna de la educación que entiende que aprender también implica alimentarse bien, cuidar la salud, prevenir enfermedades y construir hábitos de vida saludables desde las aulas.

Esta iniciativa, abundó, surgió de la obligación pendiente que el Estado de Michoacán mantiene frente al marco jurídico nacional derivado de la Ley General de la alimentación adecuada y sostenible promulgada el 17 de marzo de 2004 por el entonces presidente Andrés Manuel López Obrador. En particular, el artículo Quinto Transitorio de dicha legislación mandató a las entidades federativas a regular y desarrollar el ejercicio del derecho humano a una alimentación adecuada, nutritiva y sostenible.

El legislador recordó que en su momento él presentó la iniciativa relativa a la promoción de programas de orientación alimentaria para la prevención de la obesidad. Previo a la votación que se dio por unanimidad, destacó que se coloca al centro de las políticas públicas a las y los estudiantes michoacanos.

Toño Carreño fue enfático La educación y la salud no pueden caminar separadas y es que un niño con problemas de nutrición difícilmente podrá desarrollar plenamente sus capacidades. Con deficiencias visuales no detectadas enfrentará barreras injustas para aprender, leer, participar y crecer en igualdad de condiciones.

Con la aprobación de las reformas a los artículos 64 y 119 de la Ley de Educación, añadió, se fortalece la obligación institucional de promover programas de orientación alimentaria, consumo responsable, prevención de la obesidad y salud visual. Y lo hacen desde una perspectiva preventiva, comunitaria y profundamente humana.

Actualmente en Michoacán, miles de familias viven entre dos extremos igualmente preocupantes: la desnutrición y el sobrepeso infantil. Al mismo tiempo, muchos estudiantes presentan problemas visuales que afectan directamente su desempeño escolar y que, en numerosas ocasiones, pasan desapercibidos por falta de acceso a revisiones médicas oportunas. “Frente a esa realidad, este Congreso responde con responsabilidad”.

Finalmente, Toño Carreño enfatizó que esta reforma es una herramienta concreta para prevenir enfermedades, combatir el rezago educativo y construir mejores condiciones de vida para las futuras generaciones.