Cotija, Mich.- Miércoles 20 de mayo de 2026.- Cuando realizaban recorridos de reconocimiento pie a tierra, algunos elementos del Ejército Mexicano y de la Guardia Nacional resultaron lesionados tras la explosión de un artefacto de fabricación casera en un camino rústico ubicado en una zona serrana de la comunidad de Arúmbaro, perteneciente al municipio de Cotija, informaron fuentes allegadas al tema.

De acuerdo con los datos obtenidos, el hecho ocurrió la tarde del pasado lunes 18 de mayo y no el día 20, como se difundió en redes sociales y distintos medios digitales.

La situación fue reportada a las autoridades y posteriormente acudieron agentes policiales y paramédicos, quienes auxiliaron a los uniformados afectados y los trasladaron vía aérea a la ciudad de Morelia para su adecuada atención médica en un hospital.

El caso fue alertado a la Fiscalía Regional, cuyos especialistas emprendieron las investigaciones correspondientes. Hasta el momento se desconoce cuántos lesionados dejó la mencionada explosión, pues la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) se ha mantenido hermética sobre el asunto y no ha revelado mayores detalles.



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