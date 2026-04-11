Morelia, Michoacán, a 11 de abril de 2026.- Por primera vez, la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH) contará con un Sistema de Control Patrimonial, puesto en marcha en la administración de la rectora Yarabí Ávila González, refrendando así, el compromiso con la transparencia, la rendición de cuentas y el fortalecimiento de los mecanismos de Control Interno.

Al respecto, la contralora de la casa de estudios, Andrea Farías Olvera, precisó que, el nuevo Sistema representa un gran esfuerzo de la Facultad de Contaduría y Ciencias Administrativas (FCCA), el cual busca eficientar los procesos en el ámbito patrimonial.

“Muchas de las áreas de oportunidad que tenemos tienen que ver con el adecuado registro de los bienes con los que cuenta cada una de las dependencias y con la ubicación de esos bienes, entonces se creó un Sistema que es muy amigable para que las y los enlaces de cada una de las dependencias puedan tener un control en tiempo real de cada uno de sus bienes”, explicó.

La funcionaria indicó que dicha información que será resguardada por las unidades responsables, también se compartirá con la Dirección de Patrimonio de la UMSNH, “y esto deriva en que nuestros procesos administrativos se vuelven menos burocráticos y mucho más eficientes para cada una de las unidades, que finalmente esa es la intención”.

Precisó que este tipo de acciones tiene un impacto positivo en la Universidad, tras referir que “uno de los puntos importantes es el fortalecimiento de nuestro Control Interno, y por ende nos da mayor transparencia para una adecuado manejo de nuestros bienes patrimoniales”.

Farias Olvera afirmó que la instrucción de la rectora Yarabí Ávila ha sido muy precisa respecto a escuchar a las distintas áreas e impulsar las propuestas innovadoras que realizan e indicó que se están realizando pruebas piloto del Sistema de Control Patrimonial y se prevé que en las próximas semanas se brindé la capacitación a las y los enlaces de la UMSNH encargados de los bienes patrimoniales.

Finalmente, la contralora nicolaita compartió que en este fuerzo institucional además de la FCCA y la instancia a su cargo, están participando la Dirección de Patrimonio, la Tesorería y la Dirección de Tecnologías de la Información y Comunicación (DTIC).