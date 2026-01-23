Morelia, Mich.- Viernes 23 de enero de 2026.- Un transeúnte falleció tras ser atropellado por un vehículo de características desconocidas sobre la avenida Michoacán, en la ciudad de Morelia, informaron autoridades policiales.El hecho ocurrió durante la última hora de ayer jueves, cerca de la avenida Río Grande, a la altura de la colonia Jacarandas, y fue reportado por vecinos al número de emergencias 911.

Al lugar acudieron rescatistas y patrulleros, quienes auxiliaron al susodicho y los subieron a una ambulancia, pero el paciente murió antes de ser llevado a un hospital, él no está identificado y aparentemente era de la tercera edad. Los uniformados delimitaron el perímetro y alertaron a la Fiscalía General del Estado (FGE).

Especialistas de la Unidad de Atención Inmediata se encargaron de las investigaciones correspondientes y trasladaron el cadáver al Servicio Médico Forense para la práctica de la necropsia de ley.