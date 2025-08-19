Ziracuaretiro, Mich.- Los cadáveres semienterrados y putrefactos de dos personas desconocidas fueron localizados en una huerta de aguacates, de la comunidad de San Andrés Coru, en los límites de los municipios de Ziracuaretiro y Uruapan.

Algunas personas realizaron el macabro hallazgo cerca del lugar conocido como “La Mesa de Las Palmas” y de inmediato notificaron al número de emergencias, por lo que al sitio acudieron patrulleros, quienes al confirmar la situación acordonaron.

Más tarde, personal de la Fiscalía Regional arribó al área de intervención para realizar las primeras investigaciones, así como la exhumación de los cuerpos correspondientes a dos masculinos desconocidos de entre 30 y 40 años de edad.

Uno de los fallecidos vestía una chamarra de color azul, playera negra, short azul y un tenis de color azul de la marca Adidas, mientras que la segunda víctima estaba maniatada, quien portaba un chaleco de color azul, playera de verde con letras blancas, otra playera amarilla, pantalón de mezclilla y tenis azules.

Al termino de las actuaciones, las cuales se extendieron hasta entrada la noche, los restos fueron enviados al Servicio Médico Forense en la ciudad de Uruapan, para los exámenes de ley y en espera de que puedan ser identificados por sus deudos.