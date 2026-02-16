Apatzingán, Mich.- 16 de febrero de 2026.– La tarde de este lunes, fue localizado el cuerpo sin vida con huellas de violencia, de un hombre en la zona rural del municipio de Apatzingán. Con lo que suman dos homicidios durante este mes de febrero en esta demarcación.

AL respecto se pudo establecer que algunos ciudadanos pasaron por el puente de la comunidad de “El Alcalde” y vieron el cadáver tirado, por lo que se aproximaron para revisar y descubrieron que a simple vista presentaba un balazo en la mejilla derecha.

El hallazgo fue alertado a las autoridades acudiendo oficiales de la Policía Municipal y Guardia Civil, mismos que al confirmar que se trataba de un caso de homicidio acordonaron y solicitaron a intervención de la Fiscalía Regional de Justicia.

Durante las primera diligencias, el ahora occiso fue identificado como Juan A., de aproximadamente 40 años de edad, quien era vecino de la misma localidad donde ocurrieron los hechos.

Al término de las actuaciones de ley, el cuerpo fue trasladado al Servicio Médico Forense de la región para la práctica de la necropsia correspondiente.

Es de señalar que hasta el momento el municipio de Apatzingán acumula por lo menos dos personas víctimas de homicidio durante el presente mes de febrero:

05 de febrero. Joven asesinado a balazos en “La Chilera” de Apatzingán.

16 de febrero. Localizan asesinado a un poblador de “El Alcalde”.