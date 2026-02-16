Buenavista Tomatlán, Mich.- 16 de febrero de 2026.- Como parte del Operativo Interinstitucional desplegado en la región de Tierra Caliente, autoridades federales y estatales localizaron y destruyeron un plantío de marihuana, así como un campamento presuntamente utilizado por integrantes de la célula delictiva en la localidad de Ajuanato, municipio de Buenavista.

De acuerdo con el informe oficial primeramente, durante recorridos de reconocimiento terrestre en una zona serrana, fue detectado un sembradío con una superficie aproximada de 1,200 metros cuadrados, con una densidad estimada de cinco plantas por metro cuadrado. En el sitio fueron contabilizadas y destruidas un total de 6 mil plantas de marihuana.

Asimismo, al continuar con las labores de inspección en las cercanías, se ubicó un campamento improvisado, presuntamente utilizado por un grupo delictivo, donde fueron asegurados dos costales que contenían aproximadamente 50 kilogramos de marihuana, además de diversas prendas camufladas.

Los objetos y droga localizados fueron asegurados y posteriormente destruidos en el lugar mediante el método de incineración por mano de obra, conforme a los protocolos establecidos.