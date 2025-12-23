Pátzcuaro, Michoacán, a 23 de diciembre de 2025.- El presidente municipal de Pátzcuaro, Julio Arreola, participó en la firma del convenio para la elaboración del Programa de Fomento a la Planeación Urbana, Metropolitana y Ordenamiento Territorial de la región lacustre del Lago de Pátzcuaro, un instrumento clave para impulsar el desarrollo ordenado, la preservación ambiental y el fortalecimiento turístico de la zona.

El acuerdo fue suscrito junto con los gobiernos municipales de Tzintzuntzan, Quiroga y Erongarícuaro, en coordinación con la Secretaría de Desarrollo Urbano y Movilidad del Estado (SEDUM), encabezada por Gladyz Butanda Macías, y con el acompañamiento de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU).

Durante su intervención, Julio Arreola destacó que este programa representa un paso histórico para la región, al permitir que los municipios que comparten el Lago de Pátzcuaro cuenten con un instrumento rector que identifique sus principales problemáticas, necesidades y vocaciones, bajo una visión ambiental y urbana integral. Señaló que este trabajo conjunto permitirá ordenar el territorio con base en cuencas hídricas y detonar proyectos estratégicos de gran impacto regional.

El presidente municipal subrayó que, gracias a este convenio, se accederá a una inversión de hasta 3 millones de pesos para la elaboración del programa, la realización de talleres de participación ciudadana en los cuatro municipios y mesas técnicas con instancias como CONAFOR, dependencias ambientales y áreas especializadas, lo que permitirá construir soluciones con la participación directa de las comunidades.

Arreola reconoció el respaldo del Gobierno de México, del Gobierno del Estado y, en particular, el liderazgo de la secretaria Gladyz Butanda, quien informó que este programa contempla acciones para mejorar la imagen urbana de los municipios, fortalecer su proyección turística y avanzar en el saneamiento y preservación del Lago de Pátzcuaro, sin alterar su riqueza natural.

Finalmente, el alcalde de Pátzcuaro enfatizó que este esfuerzo se enmarca en el Plan General Lázaro Cárdenas del Río y en el Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, y refrendó el compromiso de su gobierno para seguir trabajando de manera coordinada con los municipios vecinos, el estado y la federación, con el objetivo de rescatar el lago, impulsar el desarrollo sustentable y mejorar la calidad de vida de las familias de la región lacustre.