Morelia, Mich.- 8 de septiembre de 2025.- El gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, informó que ya se encuentra definido el esquema preventivo para los eventos del 15 y 16 de septiembre en el marco de las fiestas patrias, aunque aclaró que la organización y horarios de las celebraciones dependen de cada municipio.

“Ya quedó establecido el esquema preventivo para eventos del 15 y el 16. El esquema ya está, vamos a tener más reuniones y los horarios son atribución de los municipios”, puntualizó el mandatario estatal.

En ese sentido, Ramírez Bedolla subrayó que corresponde a los Ayuntamientos establecer tanto los horarios de actividades como la aplicación de la llamada ley seca.

“Los Ayuntamientos establecen los horarios, al igual que el tema de la llamada ley seca, es decir, es un tema reglamentario municipal”, señaló.

El gobernador lanzó un llamado a los municipios a considerar la restricción en la venta de bebidas alcohólicas durante estas fechas: “Creo que es importante que en las fiestas patrias se establezca la ley seca, esa es la recomendación que como gobernador hago a todos los municipios, a todos los Ayuntamientos del Estado, que se aplique la ley seca”.

Finalmente, pidió que se fijen horarios adecuados y prudentes para las celebraciones, con el fin de prevenir incidentes: “Los horarios, que sean horarios prudentes también para evitar cualquier situación que se nos pueda presentar y que también sean horarios considerando que pongamos un horario adecuado para las fiestas patrias”.