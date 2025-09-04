Álvaro Obregón, Michoacán, 4 de septiembre del 2025.- Dos agentes de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) reportados como desaparecidos, fueron localizados sanos y salvos en el municipio de Álvaro Obregón, luego de una intensa movilización coordinada por fuerzas estatales y federales.

Elementos de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), la Guardia Nacional (GN) y Fiscalía General del Estado activaron un dispositivo por aire y tierra para localizar a los policías federales, quienes momentos después fueron encontrados.

Esta acción se efectuó gracias al trabajo conjunto de los elementos de la Guardia Civil región Morelia, de la Subsecretaría de Investigación Especializada (SIE), agentes de investigación y policías municipales, quienes tras aplicar tareas de inteligencia favorecieron la localización de los oficiales.