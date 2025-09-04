Morelia, Michoacán, a 4 de septiembre de 2025.- El dirigente estatal de Morena en Michoacán, Jesús Mora, respondió con firmeza a las declaraciones del diputado local que acusó censura tras la cancelación de un concierto.

Mora señaló que resulta indignante que ciertos actores políticos pretendan disfrazar de “defensa cultural” lo que en realidad es una clara apología de la violencia, y advirtió que Morena condena que se utilice la música o cualquier otra expresión artística como herramienta para normalizar la delincuencia o sembrar miedo en la sociedad.

“En Morena lo decimos con toda claridad: hay quienes se posicionan políticamente desde la violencia, exaltándola, provocándola y ejerciéndola, como ya lo vimos con el porro de Alito, y hoy intentan engañar a la ciudadanía queriendo convertir en víctimas a quienes promueven discursos que glorifican la delincuencia. Eso no construye una cultura de paz”, subrayó.

El dirigente morenista recordó que la Cuarta Transformación llegó para romper con la vieja política, aquella que durante décadas fue cómplice del crimen organizado, que se benefició de la impunidad y que permitió que la violencia se enraizara en Michoacán y en el país.

“Quienes hoy se rasgan las vestiduras hablando de censura, son los mismos que callaron frente a los abusos del poder, los mismos que vivieron cómodos con los privilegios del viejo régimen, y ahora buscan enlodar los avances del pueblo. No es censura, es aplicar la ley y poner por delante el derecho de las familias a vivir en paz”, afirmó Mora.

Asimismo, destacó que Morena y su militancia seguirán defendiendo un proyecto de nación que tiene como principios la paz, la justicia social y la libertad, y que no se prestará jamás a intereses mezquinos de quienes buscan sacar ganancia política del dolor ajeno.

“No vamos a permitir que se utilice la cultura como excusa para promover la delincuencia. La verdadera libertad del pueblo no está en los narco-corridos ni en los discursos violentos, está en la posibilidad de vivir sin miedo, de salir a trabajar, de ver crecer a nuestros hijos en paz”, puntualizó.

Finalmente, Jesús Mora reiteró que Morena se mantendrá firme contra todo intento de manipulación política que intente justificar o normalizar la violencia. “Que quede claro: no nos van a intimidar, no vamos a retroceder y no vamos a permitir que la derecha disfrazada de oposición pretenda dictar la agenda del pueblo”, concluyó.