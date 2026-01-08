Morelia, Michoacán, 8 de enero de 2026.- La Secretaría de Cultura de Michoacán (Secum), a través del Cine-Club del Museo Casa Natal de Morelos, inicia su programación anual con la Muestra Fílmica de la Escuela Nacional de Artes Cinematográficas UNAM (ENAC), que comenzará el martes 13 de enero a las 17:00 horas. La muestra está integrada por cinco programas que reflejan diversas miradas, estilos y propuestas narrativas de estudiantes de una de las instituciones más representativas del cine en México.

La Muestra Fílmica de la ENAC se realiza de manera anual y tiene como objetivo difundir la creatividad y el talento emergente de sus estudiantes y egresadas y egresados. Esta edición presenta 29 cortometrajes y un largometraje, organizados en cinco programas curatoriales.

El recorrido nacional de esta muestra inició el pasado 5 de noviembre en la Cineteca Nacional y contempla presentaciones en los 32 estados del país, así como en algunas sedes internacionales. En Morelia, las y los asistentes podrán disfrutar de los programas del 13 al 27 de enero, con entrada gratuita.

Las obras que integran la muestra ofrecen una amplia diversidad temática y una marcada libertad creativa, rasgos distintivos de la comunidad académica de la ENAC. Cada programa fue seleccionado con el propósito de brindar al público una experiencia cinematográfica plural, en la que convergen distintos géneros, estilos y enfoques narrativos.

La ENAC se ha consolidado como una de las instituciones más influyentes en el ámbito cinematográfico nacional e internacional, con egresadas y egresados de reconocimiento mundial, como el cineasta Alfonso Cuarón y el director de fotografía Emmanuel Lubezki. La cartelera completa de la Muestra Fílmica ENAC 2025 puede consultarse en el sitio web: www.enac.unam.mx