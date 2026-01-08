El Día Mundial de Lucha contra la Depresión busca crear conciencia sobre este trastorno de salud mental que afecta a millones de personas en el mundo, sin distinguir edad, género o condición social. La depresión no es tristeza pasajera, sino una enfermedad que puede impactar la forma de pensar, sentir y actuar.

Esta fecha hace un llamado a romper estigmas, promover la empatía y recordar que pedir ayuda es un acto de valentía. El acompañamiento psicológico, el apoyo familiar y el acceso a servicios de salud son claves para la prevención y el tratamiento oportuno.