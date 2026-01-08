Morelia, Michoacán, 8 de enero de 2026.- La Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas (SCOP), encabezada por Rogelio Zarazúa Sánchez, ratificó el compromiso de la presente administración con la transparencia financiera al ejecutar obras sin contratación de deuda, como lo demuestra la construcción del segundo anillo periférico.

Detalló que el proyecto abarca 51 kilómetros de longitud y se invierten 2 mil 596 millones de pesos, con los cuales el Gobierno de Michoacán impulsa una infraestructura moderna y sostenible para agilizar el tránsito en Morelia.

El titular de SCOP enfatizó que con finanzas sanas se ha podido construir más y mejor infraestructura sin solicitar préstamos de obra, además que este segundo periférico será tres veces más grande que el actual, beneficiando directamente a más de un millón de habitantes en los municipios de Morelia, Tarímbaro, Charo y Álvaro Obregón.

Indicó que el segmento 1 conectará mediante 21.4 kilómetros a La Estancia en salida Pátzcuaro con Tacícuaro en la salida a Quiroga, y dejará las bases para la conexión de este punto con la salida Salamanca, tramo que lleva un avance del 80 por ciento.

El funcionario estatal señaló que el segmento 4 conectará La Goleta con Cuitzillo, en un total de 17.9 kilómetros y reporta un avance del 32 por ciento, mientras que el segmento 5 conectará la localidad de Jaripeo con La Goleta, en Charo, a través de 12.2 kilómetros, los cuales reportan la construcción del 55 por ciento.