ENTRE ESCASEZ Y GESTIÓN: LA DEUDA HÍDRICA EN MORELIA

Fany Santiago, analista

Morelia se está quedando sin agua… y no es casualidad. Es el resultado de años de omisiones, de decisiones mal tomadas y de una gestión que ha preferido reaccionar en lugar de prevenir. Hoy la crisis ya no se puede disfrazar: se vive en las colonias, en los hogares y en la frustración diaria de quienes abren la llave y no encuentran respuesta. La pregunta ya no es qué está pasando, sino quién se hará cargo.

Hoy, hablar de agua no es solo hablar de escasez, es hablar de responsabilidad pública, de prioridades mal planteadas y de una ciudad que exige soluciones reales, no discursos.

#VideoColumna | Entre escasez y gestión: la deuda hídrica en Morelia. El análisis de Fany Santiago #Opinión @fanysantiagof pic.twitter.com/8j1MG87QmP — Víctor Americano Noticias (@americanovictor) May 7, 2026

Y sin duda hay antecedentes de las y los colonos en Morelia de que muchas cosas requieren atención y se sienten sin voz ante un ayuntamiento que no quiere dialogar, y justo es ahí donde surge el activismo: iniciamos con Santa María quien presenta antecedentes y problemas claros ante las crisis del agua, que cabe destacar es solo una de las muchas colonias en Morelia que presentan dicha necesidad la cual sigue sin atenderse. Las 9 colonias que conforman el Consejo Directivo de la Junta Local Municipal son: la Comunidad del Durazno, Ampliación Los Encinos, Lomas del Durazno, José Trinidad Guido, Los Encinos, Torrecillas, Cayetano Andrade, Trinchera de Morelos y Sara Malfavón. Las cuales, al inicio contaron 1800 tomas aproximadamente, abasteciendo de este servicio a cerca de 10 mil habitantes.

En la actualidad se presta el servicio de agua potable a más de 40 colonias y fraccionamientos privados, provocando con ello un grave desabasto del vital líquido en la zona. Algunas de las Colonias y Fraccionamientos son: Amalia Solórzano, Ampliación del Valle, Ampliación La Torrecilla, Ampliación Los Encinos, Cayetano Andrade, Barranca de Santa María, La Quebrada, Comunidad del Durazno, Jardines del Durazno, Culturas, Loma del Durazno, Ejército de Morelos, La Lomita, El Potrero de la Presa, Las Esmeraldas, Fracc. Paseo del Refugio, Lomas del Durazno, Fracc. El Valle, Loma Alta, Heberto Castillo, Loma de Chapultepec, Barranca del Durazno, Los Encinos, Valle de Santa María, Encinos III Etapa, La Hermita, Rosas de Guadalupe, Torrecillas, Mirador de la Torrecilla, Fracc. Villas del Sur I, II y III, Sara Malfavón. Trinchera de Morelos, Villas del Sol, José Trinidad Guido, Diez de Junio, Rincón de Santa Julia, Fracc. Monte Bello, La Artésis I y II, Barranca Seca y Fracc. Privado Puerta Madero primera y segunda etapa. Actualmente el padrón de contratos del APAS fluctúa entre los 8 mil y 9 mil tomas aproximadamente. Impactando a una población abierta entre los 40 y 45 mil ciudadanos.

El estado que guarda actualmente el Sistema de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de las Colonias del Sur de Santa María, revierte grandes deficiencias en materia de fuentes de abastecimiento, técnicas, administrativas, financieras, equipamiento e infraestructura, recursos materiales y humanos. Por lo que es sumamente urgente realizar un diagnóstico de la problemática que lo aqueja y hacer un inventario preciso del patrimonio de dicho Sistema de agua potable, alcantarillado y saneamiento de las colonias del sur de Santa María.

En dicho análisis las y los colonos piden ser escuchados y claramente llegar a soluciones por el bien común. Pero como se hizo pública la semana pasada el presidente municipal Alfonso Martínez Alcazar simplemente dijo: no habrá dialogo con santa maría para el tema del agua, ¿cuál será la razón para omitir el dialogo ante una necesidad evidente y omitir su propia función y entrega al servicio público?

Es por ello que planteamos el tema para que este sea un llamado a cumplirle a la gente y escuchar las necesidades en búsqueda de soluciones a la crisis hídrica en las zonas, ya que solo el ayuntamiento de morelia lo esta omitiendo por otro lado el Gobernador del Estado, Alfredo Ramírez Bedolla ha demostrado con acciones e inversión en obras la voluntad de mejorar el tema y resolver la crisis.

Hay movimientos tan bien organizados y conformados que incluso han hecho planes de trabajo para resolver la situación y abonar con la administración pero no han sido escuchados en sus planteamientos y propuestas, como lo ha hecho el movimiento por amor al agua en Morelia, quienes han presentado al Ayuntamiento un Plan de Trabajo de la Junta Local para la Operación del Sistema de Agua Potable, alcantarillado y saneamiento de las colonias del sur, en donde los planteamientos en su reglamento son bastante válidos, poniendo como prioridad los siguientes elementos: Consolidar un modelo de gestión comunitaria legalmente reconocidos, garantizar la sostenibilidad técnica, financiera y ambiental del sistema, fortalecer la transparencia y rendición de cuentas, proteger las fuentes de abastecimiento y promover la participación ciudadana.

Es por ello que los colonos organizados en búsqueda de soluciones de conforman con activismo como movimiento para resolver esta necesidad primordial que sigue avanzando en Morelia sin resolverse. Y existen otros casos en el país con crisis hídrica, pero con voluntad se ha resuelto, caso en las 16 alcaldías de la cdmx y en Nuevo León, pero en el ayuntamiento de Morelia no hay ni apertura al dialogo cuando lo que realmente importa en el servicio publico es cumplirle a ala gente, y eso no termina de verse aquí.

Esperamos que no se recrudezca la crisis del agua en la capital michoacana, y que se resuelva, que se escuchen todas las voces y que sobre todo sepan servir a la gente cumpliendo en resolver sus necesidades.