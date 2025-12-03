Morelia, Michoacán, 3 de diciembre de 2025.- El secretario de Gobierno, Raúl Zepeda Villaseñor, informó la programación oficial de las Ferias del Bienestar que se llevarán a cabo en distintas regiones del estado durante diciembre, como parte de la estrategia federal y estatal para acercar programas, servicios y apoyos directos a la población.

Zepeda Villaseñor explicó que estas ferias son espacios integrales donde dependencias federales y estatales ofrecen trámites, asesorías, servicios de salud, programas sociales, actividades recreativas y módulos de atención ciudadana, con el objetivo de mejorar la calidad de vida de las comunidades y fortalecer la presencia institucional en el territorio.

Detalló las fechas, regiones y sedes donde se desarrollarán las actividades:

• 4 de diciembre. Región Lázaro Cárdenas (Municipio de Aquila)

Lugar: Techumbre de Usos Múltiples en Maquilí

• 5 de diciembre. Región Zitácuaro (Municipio de Zitácuaro)

Lugar: Auditorio del Complejo Deportivo Salesiano

• 9 de diciembre. Región Uruapan (Municipio de Uruapan)

Lugar: Pendiente

• 10 de diciembre. Región Lázaro Cárdenas (Municipio de Coahuayana)

Lugar: Presidencia Municipal

• 10 de diciembre. Región Puruándiro (Municipio de Puruándiro)

Lugar: Plaza Lázaro Cárdenas

• 11 de diciembre. Región Zamora (Municipio de Zamora)

Lugar: Amado Nervo Oriente, Zamora Centro

• 16 de diciembre. Región Jiquilpan (Municipio de Jiquilpan)

Lugar: Estadio 18 de Marzo, cancha techada

• 17 de diciembre. Región Hidalgo (Municipio de Hidalgo)

Lugar: Plaza Principal

• 19 de diciembre. Región Pátzcuaro (Municipio de Pátzcuaro)

Lugar: Pendiente

El secretario de Gobierno reiteró que estas acciones forman parte del compromiso del Gobierno de Michoacán y de México para acercar servicios de forma directa, evitar intermediarios y garantizar la atención a todas y todos, especialmente en las zonas con mayores necesidades.

Zepeda Villaseñor invitó a la población a acudir a las actividades programadas en cada municipio y destacó que se mantendrá la coordinación institucional para asegurar el buen desarrollo de las ferias en cada sede.