Morelia, Michoacán, 2 de junio de 2026.- El gobernador Alfredo Ramírez Bedolla nombró a María Elena Huerta Moctezuma como la nueva titular de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Movilidad (Sedum).

Durante la entrega del nombramiento, el mandatario estatal exhortó a la nueva funcionaria a mantener el ritmo de trabajo y dar estricta continuidad a las obras de infraestructura y movilidad que actualmente se encuentran en proceso en diversos puntos de la entidad, con el objetivo de garantizar el desarrollo integral de las y los michoacanos.

María Elena Huerta Moctezuma cuenta con amplia trayectoria dentro de la administración pública estatal. Desde el año 2024 y hasta la fecha, se desempeñó como directora general del Instituto del Transporte del Estado de Michoacán.

Asimismo, entre los años 2022 y 2024 fungió como secretaria particular en la propia Sedum. Previamente, ocupó el cargo de subdirectora de Comercialización en el Instituto de la Vivienda del Estado de Michoacán (Ivem).

En el ámbito académico, la nueva secretaria es licenciada en Comercio Internacional por la Universidad Vasco de Quiroga (UVAQ). Además, cuenta con dos maestrías: una en Ciencias en Desarrollo Local por la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH) y otra en Gestión de Proyectos por SUMMA University.