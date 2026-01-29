Morelia, Michoacán, 29 de enero de 2026.- Durante esta temporada invernal, la Secretaría de Salud de Michoacán (SSM) refuerza sus estrategias para el autocuidado de la salud mental, especialmente entre jóvenes de 15 a 29 años, grupo considerado el más vulnerable. Para ello, pone a disposición de la ciudadanía la línea telefónica de asistencia psicológica Hablemoos.

Durante el primer mes de 2026 la institución ha atendido 106 llamadas de personas que requerían atención inmediata, usuarios que han sido escuchados y orientados por personal capacitado, incluyendo psicólogos y psiquiatras, quienes en caso de ser necesario los canalizan a unidades médicas especializadas como el Hospital Psiquiátrico “Dr. José Torres Orozco” o alguno de los cinco Centros Comunitarios de Salud Mental y Adicciones (Cecosama) del estado.

Este servicio opera las 24 horas del día, para proporcionar apoyo emocional y orientación profesional, con el propósito de prevenir y atender casos de ansiedad, depresión e intentos suicidas, así como otros padecimientos relacionados con la salud mental. A través de este recurso, la SSM busca reducir el estigma y la discriminación, así como fomentar una cultura de prevención que salve vidas.

La SSM reitera el llamado a la población a hacer uso de este servicio gratuito y confidencial. Si necesitas ayuda o conoces a alguien que la necesite, puedes comunicarte a los teléfonos 443 314 1617 y 443 315 9037 para recibir apoyo gratuito inmediato.ssm1