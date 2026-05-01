Morelia, Michoacán, a 01 de mayo de 2026.- Las y los egresados de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH) pueden obtener su título profesional realizando el trámite en línea, precisó la directora de Control Escolar de la casa de estudios, Marisela Morfín Amézquita.

Compartió que sigue vigente el programa de reducción del 57 por ciento del costo de titulación, implementado en la administración de la rectora Yarabí Ávila González, por lo que se invita a las personas interesadas en contar con este documento tan importante para ingresar al mercado laboral a aprovechar esta oportunidad.

La funcionaria explicó que para obtener el título pergamino, así como el electrónico, las egresadas y egresados deberán subir toda la documentación requerida a la plataforma SIIAUM, y realizar el pago correspondiente, tras referir que se están llevando a cabo revisiones de expediente a través del correo electrónico oficial del área a su cargo.

Al respecto, comentó que una vez que realicen el trámite, las y los jóvenes tendrán su título electrónico en 15 días hábiles y el pergamino en un plazo no mayor a seis meses. “Estudiantes activos como egresados se les invita a seguir realizando todos sus trámites, la Dirección de Control Escolar en todos sus departamentos está trabajando a través del correo electrónico o de las plataformas digitales”, indicó la directora.

Para mayor información, las personas interesadas en obtener su título se pueden comunicar a los correos oficiales: dir.control.escolar.sria.admin@umich.mx y dpto.titulacion.dce@umich.mx.