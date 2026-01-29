Tepalcatepec, Mich.- 29 de enero de 2026.- La tarde de este jueves la zona serrana de Tepalcatepec fue el escenario de enfrentamientos armados en los que las fuerzas del orden abatieron a tres presuntos delincuentes y en otro hecho dos uniformados resultaron gravemente heridos tras el estallido de un explosivo improvisado tipo mina, de los colocados por los grupos criminales.

Primeramente, en las cercanías de la localidad de Corralitos, elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) que realizaban labores operativas, fueron atacados por una célula de sujetos fuertemente armados, por lo que, al repeler la agresión, tres de los hostiles fueron neutralizados.

En la misma zona personal de la Base de Operaciones Interinstitucionales fue blanco de un ataque con disparos de arma de fuego en las faldas del cerro y al responder el fuego enemigo hicieron que los pistoleros huyeran si que se reportaran bajas de ninguno de los dos bandos.

En continuidad al despliegue implementado por los soldados, oficiales de la Fuerza de Reacción de las Fuerzas Especiales de Defensa, y de la Secretaría de Seguridad Pública se desplegó en busca de personas armadas, pero en terreno agreste de forma accidental se activó un explosivo tipo mina terrestre.

De forma preliminar trascendió que un soldado y uno de los policías resultaron con heridas de consideración, por lo que de inmediato se movilizó un helicóptero de la Guardia Nacional para trasladar a los lesionados a la 43 Zona Militar en Apatzingán, donde permanecen internados.