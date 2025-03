Las reformas a la Ley del ISSSTE están congeladas; no habrá dictamen que perjudique a las y los maestros: diputado Ricardo Monreal

• Subrayó que no se dictaminará si se afecta a las y los maestros. “Se mantiene sin movimiento en las comisiones de Seguridad Social y de Vivienda

• Anunció que la Junta de Coordinación Política acordó que esta semana la Cámara de Diputados realizará cinco sesiones

El presidente de la Junta de Coordinación Política y coordinador del grupo parlamentario de Morena, diputado Ricardo Monreal Ávila, afirmó que las reformas a la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) están congeladas.

En declaraciones a medios de comunicación al término de la Junta de Coordinación Política, el legislador enfatizó que “no habrá dictamen que perjudique a los maestros. Es así por indicaciones del grupo parlamentario de Morena”.

“Les digo a todos los maestros y maestras de México que las reformas a la ley del ISSSTE están congeladas”, reiteró Monreal Ávila.

Subrayó que no se dictaminará si se afecta a los maestros. Hasta en tanto no se tenga un acuerdo con ellos respecto de las características de la iniciativa, “se mantiene sin movimiento en las comisiones de Seguridad Social y de Vivienda”.

Añadió que el tema para que el Fovissste pueda construir vivienda para trabajadores del Estado será la única parte que está susceptible de modificarse. “Todo lo demás está sub judice, paralizado y no se va a aprobar en tanto no haya un acuerdo con los trabajadores de la educación del país y los trabajadores al servicio del Estado”.

Por otro lado, el diputado Monreal Ávila anunció que en la reunión de la Junta de Coordinación Política se acordó el orden del día de las sesiones del martes y miércoles.

El martes, indicó, se deliberará la reforma constitucional en materia de soberanía, que implica cambios a los artículos 19 y 40 de la Constitución Política.

En este sentido, explicó que habrá dos sesiones: una para la declaratoria de publicidad y otra más para la discusión y, en su caso, la aprobación. Asimismo, se realizará el cómputo de las legislaturas para la declaratoria de constitucionalidad de la reforma sobre nepotismo y no reelección.

“Eso será el día de mañana, va a ser una sesión larga porque se trata de una reforma constitucional importante”, reiteró el legislador.

En tanto, detalló que el miércoles se abordará el paquete de energía que contempla once leyes que vienen en un solo dictamen, el cual se deliberará y discutirá. Al respecto, apuntó que mañana se realizará la sesión de la Comisión de Energía.

También, refirió que el miércoles habrá tres sesiones: una sesión solemne de Conmemoración de la Fundación de Tenochtitlan, una más para dar publicidad al dictamen que contiene las once leyes en materia energética y, posteriormente, se llevará a cabo la sesión para la deliberación y, en su caso, la aprobación de ese dictamen.

Respecto a las iniciativas de la Ley de Seguridad e Investigación e Inteligencia, comentó que se prevé su análisis hasta el jueves próximo.