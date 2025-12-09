Morelia, Michoacán, 9 de diciembre de 2025.- El espíritu festivo invade el Teatro Melchor Ocampo con “La pastorela del pato, la estrella y el Santo”, de la compañía Malkavia. La Secretaría de Cultura de Michoacán invita al público a disfrutar de esta puesta en escena mañana 10 de diciembre, a las 19:00 horas, con una cooperación voluntaria sugerida de 100 pesos.

La obra ofrece una mirada contemporánea a la tradicional pastorela, resaltando su esencia con humor y momentos de risa para toda la familia. La propuesta busca mantener vivo este género teatral a través de un enfoque actual y cercano al público.

La historia se desarrolla en una fría noche de invierno, cuando un grupo de pastores recibe la buena nueva del nacimiento del salvador. Sin embargo, Satanás y sus secuaces intentarán desviarlos de su camino, mientras el arcángel Miguel y los propios pastores luchan por mantener la fe y evitar su perdición.

El público podrá disfrutar de una función familiar, llena de diversión y espíritu navideño. El Teatro Melchor Ocampo se ubica en Ocampo 256, en el Centro Histórico de Morelia.