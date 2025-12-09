Zamora, Mich.- 09 de diciembre de 2025.- Dos sujetos desconocidos balearon a un empleado de una tienda de conveniencia en el Fraccionamiento Acanto II de Zamora. Se presume intento de robo como probable móvil a decir de la policía.

Fue la madrugada de este martes, cuando en los números de emergencias se recibió el reporte de una persona lesionada por proyectil de arma de fuego en el Oxxo de Paseo de los Olivos.

Patrulleros y paramédicos de Rescate se movilizaron para atender la emergencia y a su llegada, al interior del citado negocio encontraron al lesionado, Marco Antonio R., V., de 53 años de edad, quien presenta un impacto de proyectil en la pantorrilla derecha, por lo que fue canalizado a un nosocomio.

Luego de las primeras indagatorias se conoció que dos sujetos llegaron al Oxxo y le indicaron al empleado que abriera las puertas aparentemente con la intención de robar, por lo que al negarse, los individuos sacaron el arma y le dispararon para después darse a la fuga.

Autoridades de la Fiscalía General del Estado tomaron conocimiento del hecho y ya trabajan en las investigaciones correspondientes para dar con los responsables.