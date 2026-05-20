Morelia, Mich., 19 de mayo de 2026.-“Junto a mi compañera y compañeros legisladores del Partido del Trabajo, analizamos la agenda de la Sesión de mañana. Y aunque hoy tocó en la oficina, nuestra verdadera fuerza no está ahí, sino en el corazón de las calles, en el abrazo de nuestra gente”, destacó el coordinador parlamentario del Partido del Trabajo en el Congreso de Michoacán, Reyes Galindo Pedraza.

Tras haber sostenido una reunión de planeación sobre la agenda legislativa de la presente semana previo a la sesión ordinaria que se realizará este miércoles, el líder de la bancada del PT refirió que aunque las labores de los congresistas se dividen entre la oficina y las sedes distritales, la mayor satisfacción que tienen como representantes del pueblo es cuando están en contacto con su gente, pues ahí está el verdadero sentir del pueblo.

“Cuando el trabajo nos une y el pueblo camina junto, no hay poder más grande que el que nace de la base, por eso, soy un convencido de que las labores deben estar cimentadas en nuestras familias, en sus necesidades y que se resuelvan de manera conjunta entre población y servidores públicos, para poder avanzar hacia un mismo rumbo que nos lleve a la verdadera transformación de nuestro entorno”, indicó Reyes Galindo.