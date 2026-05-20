Arteaga, Michoacán, 19 de mayo de 2026.- En una acción operativa enmarcada en el Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, elementos de las secretarías de Seguridad Pública (SSP), de Marina (Semar) y de la Defensa Nacional (Defensa) aseguraron 11 mil 800 litros de diésel, lo que representa un golpe significativo al tráfico ilegal de hidrocarburos.

Durante patrullajes de prevención y disuasión del delito, oficiales de la Guardia Civil, en coordinación con el Ejército Mexicano y la Marina, localizaron el combustible en aparente estado de abandono a un costado de un tramo carretero, en las inmediaciones de la localidad de Infiernillo.

El hidrocarburo se encontraba distribuido en 47 tambos con capacidad de 200 litros, 40 bidones con capacidad de 50 litros y 20 garrafas con capacidad de 20 litros. Luego de realizar las actuaciones correspondientes, el diésel fue puesto a disposición de la autoridad competente a efecto de dar seguimiento a las diligencias establecidas.

En esta región, los agentes de la SSP mantienen activo el operativo interinstitucional con las fuerzas federales y municipales con el objetivo de frenar todo intento de comercialización, traslado y venta ilegal de combustible. En la línea 911 puedes denunciar cualquier delito las 24 horas del día.