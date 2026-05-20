Tancítaro, Michoacán, 20 de mayo de 2026.- Elementos de las secretarías de Seguridad Pública (SSP) y de la Defensa Nacional (Defensa) brindaron apoyo operativo a personal de la Fiscalía General del Estado (FGE), para la cumplimentación de una orden de cateo en el municipio de Tancítaro. En la acción fueron detenidos cuatro hombres y una mujer; asimismo, se aseguraron dos fusiles y aproximadamente dos kilogramos de hierba verde con las características propias de la marihuana.

Al dar seguimiento a los trabajos de inteligencia, se cumplimentó el mandamiento judicial en un inmueble ubicado en la comunidad de Aparícuaro, sitio donde se detuvo a los implicados quienes se encontraban en posesión de dos armas largas calibre 7.62×39 milímetros, cuatro cargadores y un total de 40 cartuchos útiles.

Asimismo, fue incautado un recipiente de vidrio que en su interior contenía aproximadamente dos kilogramos del citado enervante y 15 tubos plásticos con semillas al parecer de mariguana.

Luego de realizar las actuaciones correspondientes, los indiciados y todo lo asegurado fueron puestos a disposición de la autoridad procuradora de justicia a efecto de dar continuidad a las tareas de investigación.