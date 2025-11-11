Morelia, Michoacán, a 11 de noviembre de 2025.- “La Universidad Michoacana es una institución que ha generado revoluciones, que ha levantado la voz ante la injusticia, pero que no genera violencia, ni vandalismo y eso se tiene que reconocer aquí y en cada uno de los lugares, tener claro que ni los maestros, ni las maestras, ni la autoridad, jamás van a reprimir a estudiantes, a docentes o administrativos para que levanten la voz cuando tiene que ser, pero siempre buscando la construcción de una mejor sociedad”, afirmó la rectora Yarabí Ávila González.

Lo anterior, al presidir el acto con motivo del 47 aniversario de la Facultad de Arquitectura, en donde apuntó que “la libertad de expresión, el hablar y decir lo que pensamos, es algo de lo más importante que tenemos en nuestras vidas”.

En este marco, manifestó su satisfacción por asistir a este aniversario, al tiempo que felicitó a la comunidad y saludó la presencia del ex director fundador de la facultad, Salvador Rodríguez, así como de sus homólogos y de titulares de diversas dependencias nicolaitas, tras señalar que en la Universidad se trabaja en un mismo sentido, que es la armonía, la justicia, la tolerancia, la inclusión, pero sobre todo en la construcción de un futuro mejor para todas y todos.

De igual forma, reconoció la labor del director de la Facultad de Arquitectura y de todo el equipo, y refirió que esta dependencia ha dado ejemplos de éxito, de compromiso y amor a la UMSNH.

La rectora indicó que se cumplen 47 años de vida de una facultad que no sólo enseña a construir edificios, sino que enseña a edificar sociedades, “¿qué hay dentro de un edificio?, hay sueños, hay esperanza, hay equipos de trabajo, hay proyectos, y eso es lo que nosotros debemos de reconocer, poniendo ante todo en el centro al ser humano”.

Indicó que en la Universidad Michoacana todos los proyectos que se han realizado, van encaminados a generar justicia, como es el caso de las y los maestros a través del Programa de Sustentabilidad Administrativa y Fortalecimiento Académico.

Ávila refrendó el compromiso de la administración central con el manejo honesto y transparente de los recursos, y subrayó que el objetivo es seguir construyendo una institución cada día más fuerte, “una Universidad Michoacana que vuele muy alto y que permita que todas y todos ustedes encuentren las puertas abiertas, con el sólo hecho de saber que son egresados de la Universidad Michoacana”.

En su turno, el director de la Facultad de Arquitectura, Axel Becerra Santacruz, afirmó que esta dependencia se ha posicionado como un centro líder en la enseñanza de la arquitectura en Michoacán, tras referir que este año llegó a la cifra histórica de más de dos mil 700 alumnas y alumnos en el nivel licenciatura.

Lo anterior, señaló que, convoca a un compromiso más profundo, por lo que anticipó que muy pronto estarán en el proceso para lograr la cuarta acreditación de su programa educativo, además se estará presentando la última actualización al plan de estudios, y en el nivel de posgrado se está trabajando arduamente para que se sigan manteniendo en el Sistema Nacional de Calidad, entre otras acciones ha desarrollar.

En este marco, agradeció el apoyo de la rectora Yarabí Ávila con la facultad, así como la implementación del Programa de Sustentabilidad Administrativa mediante el cual se ha beneficiado a más de 80 profesoras y profesores de la dependencia.