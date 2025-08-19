Entre las acciones que la Secretaría de Economía ha emprendido y que reforzará en los próximos meses en ese sentido se cuentan la identificación de polos y sitios óptimos para la instalación de nuevas plantas, coadyuvar en la atracción de inversiones y apertura de mercados, así como trabajar conjuntamente con las secretarías de Hacienda y Salud a favor de la consolidación y expansión de las empresas del sector.

Así lo explicó Javier Dávila, director general de Planeación y Evaluación y encargado del sector de industria farmacéutica y de dispositivos médicos dentro de la Secretaría de Economía, al participar en la inauguración de la edición 16 de la ExpoMed Hospitalar.

“El secretario de Economía, Marcelo Ebrard, nos ha instruido de manera decidida a apoyar a la industria de dispositivos médicos”, explicó Dávila, tras resaltar que México es el mayor exportador de manufactura de dispositivos médicos en América Latina y el quinto exportador a nivel mundial.

“En el Plan México, presentado por presidenta Claudia Sheinbaum, una de las principales láminas que se mostraron fue la industria farmacéutica y de dispositivos médicos. Es uno de los sectores productivos en México que puede crecer”, añadió Dávila.

En la inauguración de ExpoMed Hospitalar 2025 participaron también Sergio Iván Valdés, director general de Políticas de Investigación de la Secretaría de Salud; Ana Riquelme, directora ejecutiva de la Asociación de Industrias Innovadoras de Dispositivos Médicos (AMID); Patrick Devlyn, presidente de la Comisión de Salud del Consejo Coordinador Empresarial; Adrián López, director general de Informa Markets, Pablo Ricalde, del Consorcio Mexicano de Hospital, así como David Potes, representante del Consejo Consultivo de ExpoMed.