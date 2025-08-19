Morelia, Michoacán, 19 de agosto de 2025.- Arrancó la Muestra Estatal de Teatro Michoacán 2025, organizada por la Secretaría de Cultura de Michoacán (Secum), con una gran respuesta del público. El encuentro escénico se extenderá hasta el 22 de agosto en Morelia y Uruapan, con funciones de acceso gratuito para toda la ciudadanía.

Ante un lleno total durante la obra “Corre y se va corriendo ¡La lotería de la vida!” en el Teatro Melchor Ocampo de Morelia, el jefe del Departamento de Teatro de la Secum, Fernando Ortiz Rojas, dio por inaugurada la muestra. Mencionó que, de manera simultánea, se llevó a cabo la puesta en escena “Todo sobre las orquestas, un falso documental con títeres y sombras”, en el Centro Cultural Fábrica de San Pedro, en Uruapan.

La compañía Perroliebre Arte Escénico presentó en el Teatro Ocampo una obra que transformó la tradicional lotería mexicana en un espectáculo escénico cargado de humor, improvisación, música y personajes que rinden homenaje a la memoria colectiva. Mientras que en Uruapan, La Sombra Rinconera ofreció una pieza que narra la desaparición del niño Manuel Maniqueo y los mitos que surgieron en torno a criaturas ancestrales.

La programación continúa este martes 19 de agosto en Uruapan con la puesta en escena “Kintsugi. Para una infancia rota”, unipersonal de la actriz y dramaturga Nina Cortés, que se presentará a las 17:30 horas en el Centro Integral de Iniciación Artística. La obra es un viaje de sanación y resiliencia a partir de la infancia, que aborda el tema desde la metáfora del kintsugi. A través de ella, el público es invitado a un encuentro íntimo con el poder transformador del teatro.

La cartelera completa se puede hacer consultar en el siguiente link: https://www.facebook.com/share/p/14GuxnvVbC8/