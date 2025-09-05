Morelia, Michoacán, a 05 de septiembre de 2025. – La taekwondoína representante de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH), Ana Sofía Montañés Muñoz, competirá en la President’s Cup, torneo en el que participarán artemarcialistas de distintas partes del mundo y que se llevará a cabo en Lima, Perú, donde la nicolaita buscará su calificación a otra justa mundial.

“Es un torneo abierto, en el que se requiere de cierta experiencia internacional para participar porque es un torneo bastante grande y exigente. El objetivo de este torneo es buscar la final o el Oro de la categoría, ya que esto da pase al Panamericano de la especialidad del año que entra”, expresó.

La joven de 19 años y estudiante de la Licenciatura en Nutrición, que competirá en la modalidad de combate, en menos de 53 kilos, se dijo entusiasmada por el fogueo que tendrá y compartió cómo ha sido su preparación.

“Estoy muy emocionada y muy motivada, los entrenamientos han sido muy duros y yo tengo buenas sensaciones. Llevo preparándome desde julio, que sé que voy a competir en este torneo, me he preparado de manera extenuante física y mentalmente”.

Será este viernes cuando Ana Sofía Montañés se enfrente a la báscula para dar el peso de menos 53 kilos y el sábado entrará en acción.