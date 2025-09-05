Rionegro, Colombia, 5 de septiembre de 2025.- El presidente municipal de Pátzcuaro, Julio Arreola, llevó hasta Rionegro, Colombia, el proyecto Marca Ciudad Pátzcuaro: Vívelo, lo llevarás en el alma, durante su participación en el Encuentro de Marcas Territoriales, un foro internacional que reunió a representantes de Brasil, Ecuador, Chile, México y reconocidas marcas colombianas.

Ante especialistas y autoridades, Arreola presentó a Pátzcuaro como una ciudad con historia, tradición y esencia propia, que busca proyectarse al mundo no solo como Pueblo Mágico, sino como un destino competitivo, sostenible y lleno de oportunidades.

“Con Vívelo, lo llevarás en el alma, queremos que cada visitante y cada inversionista reconozca que Pátzcuaro es una ciudad que inspira, que guarda su esencia y que abre sus puertas al futuro con identidad y orgullo”, expresó el alcalde.

La Marca Ciudad Pátzcuaro parte de su origen purépecha como centro político y espiritual, del legado humanista de Vasco de Quiroga y de su consolidación como capital cultural de Michoacán, integrando valores de construcción colectiva, conservación, orden y proyección internacional.

El evento fue un espacio de diálogo y cooperación donde se compartieron experiencias y estrategias para fortalecer la identidad territorial, proyectar las ciudades al mundo y consolidar alianzas internacionales.

Con esta participación, el Gobierno de Pátzcuaro reafirma su compromiso de posicionar al municipio en la esfera global, bajo la premisa de que “Pátzcuaro es tierra de cultura y oportunidades” y que su nueva marca ciudad quedará en la memoria de quienes la vivan: “Vívelo, lo llevarás en el alma”.