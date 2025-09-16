Morelia, Michoacán, a 16 de septiembre de 2025.- Con la fuerza y la grandeza que caracteriza a la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH), las y los nicolaitas encabezados por la rectora Yarabí Ávila González participaron en el desfile cívico-militar con motivo del 215 aniversario del inicio de la Independencia de México.

Con paso firme y entre aplausos del público, el contingente de la UMSNH integrado por cerca de 800 elementos entre funcionarias, funcionarios, directoras y directores de escuelas, facultades e institutos, consejeros universitarios, docentes, estudiantes e integrantes de la galardonada Banda de Guerra recorrieron la Avenida Madero haciendo vibrar el corazón del Centro Histórico de Morelia con la historia, juventud y orgullo académico que representa la Máxima Casa de Estudios.

La participación de la Universidad Michoacana que está por cumplir 108 años de formar generaciones comprometidas con el desarrollo del estado y del país, llegó a su punto máximo cuando las y los universitarios hicieron retumbar el aire al exclamar al unísono: “Pís pás, pís pás, calís calás, calís, calás, shhh, ¡pum!, ¡San Nicolás!”, seguido por “¡Cuna de héroes y heroínas!, ¡Crisol de pensadores y pensadoras!”, que desencadenó el ánimo del público.

Ante cientos de familias morelianas y de otros puntos de la entidad que se congregaron para presenciar el desfile, la Universidad Michoacana reafirmó su compromiso con los valores del humanismo, el respeto, la honestidad, la inclusión, la igualdad, la fraternidad y la excelencia educativa.